В зоне СВО погиб молодой отец из Барабинска Андрей Саетгалиев

В Новосибирской области похоронили 21-летнего военного Андрея Саетгалиева, который погиб в зоне СВО 18 июля.

В пятницу, 28 июля, в Барабинском районе Новосибирской области простились с 21-летним военным Андреем Саетгалиевым. Мужчина отправился в зону СВО по мобилизации в сентябре 2022 года. Об этом сообщается в группе "Новосибирск скорбит" в "ВК".

Сибиряк скончался 18 июля при выполнении воинского долга.

Сообщается, что Саетгалиев стал самым молодым мобилизованным из Барабинска, погибшим в ходе спецоперации.

У 21-летнего военного остались жена и дочь.

Андрея Саетгалиева пхоронили на Южном кладбище Барабинска.

Как ранее писал Сиб.фм, в зоне СВО погиб военный Андрей Жуковский из Новосибирской области. Он был выходцем из Куйбышевского района. Окончил школу №10 и профессиональное училище, где получил специальность электрогазосварщика. После прохождения военной службы, он работал на Барабинской теплоэлектростанции и участвовал в рабочих командировках в разные регионы.

Напомним, уроженец деревни Кабаклы Владимир Пироженко решил в возрасте 64 лет отправиться служить на специальной военной операции (СВО) по контракту.