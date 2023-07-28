Юрист Русяев рассказал, как досрочно закрыть ипотеку

По словам юриста, лучший способ — досрочно погасить основной долг, либо проценты.

Закрыть ипотеку с минимальной переплатой можно двумя проверенными способами – досрочно погасить основной долг, либо проценты. Об этом изданию NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.

«Соответственно, уменьшится срок ипотеки и размеры сопутствующих страховок. Причем существенно», — объяснил юрист.

Эксперт отметил, если доход стабильный, то уменьшая ежемесячный платеж, человек приобретает свободные деньги, что позволит перекрыть процент по ипотеке или потратить их на себя или семью.

Напомним, «Семейная ипотека» стала главным фактором роста кредитов на жилье в первом квартале 2023 года.