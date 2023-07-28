Жители Новосибирска стали чаще заражаться описторхозом из-за дешёвых роллов

В Новосибирске зафиксировали рост количества случаев описторхоза.

В Новосибирске растет число заражений описторхозом из-за употребления недобросовестно приготовленных роллов и суши. В целях экономии некоторые производители используют речную рыбу в своих блюдах.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава, ссылаясь на главного инфекциониста Ларису Позднякову. Она подчеркнула, что Обь-Иртышский бассейн является крупнейшим природным очагом описторхоза в мире. В Западной Сибири этим паразитарным заболеванием страдают 50-80% жителей. Однако стационарное лечение проходят всего 500-700 пациентов в год.

Описторхоз вызывается плоскими червями, которые обитают в речной рыбе. Поэтому перед употреблением рыбы она должна пройти длительную термическую обработку, что невозможно при приготовлении японских блюд, таких как роллы.

Лариса Позднякова отметила, что многие пациенты, у которых выявляется заболевание, утверждают, что не употребляют рыбу вообще, но часто заказывают роллы.

Напомним, в Новосибирске врачи спасли первого малыша с аневризмой.