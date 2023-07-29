Нумеролог из Новосибирска разобрала натальную карту главы ЧВК "Вагнер" Пригожина

Новосибирский нумеролог Ольга Скоромных сделала разбор натальной карты главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Нумеролог из Новосибирска Ольга Скоромных рассказала, что все события в судьбе главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "прописаны" в его натальной карте. Или в комбинациях цифр, заложенных в дате рождения.

Пригожину суждено было стать крупным и успешным предпринимателем, а также яркой личностью, ведущей за собой людей. Также и события июня 2023 года, когда была предпринята попытка вооруженного мятежа, были неизбежны.

"Что говорят нам цифры его личности в контексте июньских событий? Крах статуса, потеря власти, порча деловой репутации, смещение с должности, интриги, подводные игры. Все это сопровождается насилием, риском заключения в тюрьму", — рассказала Сиб.фм Ольга Скоромных.

По словам нумеролога, несмотря на напористость Пригожина, с 23 июня в его кармической истории начался энергетический "минус".

"Это перекрытие профессиональных дорог, остановка развития, проблемы и проблемы, связанные с авто, с движением какого либо. Вплоть до перекрытия дорог, проблем с техниками и так далее. В глобальном смысле это проблемы с государством, законом, предательство, проблемы с властью, проигрыши в судах. Вот такая вот негативная история", — поделилась Скоромных.

Читая карту Евгения Пригожина, она отметила многочисленные таланты главного "музыканта" страны. Один из ключевых — способность генерировать уникальные идеи. Но еще более ценная способность главы ЧВК — мощный дар убеждения.

"Тут ораторские способности сочетаются с гипнотическими. Именно поэтому Пригожин сумел повести за собой столько людей, убедить их в своей правоте", — отметила нумеролог.

Напомним, после попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин покинул Россию, военная компания прекратила набор добровольцев для участия в СВО.