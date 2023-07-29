День ВМФ 2023: новые красивые открытки морякам и подводникам

Накануне Дня ВМФ россияне уже начинают делиться с друг другом красивыми открытками, тостами и поздравлениями. Портал «Сиб.фм» публикует подборку уникальных картинок и приятных слов для самых смелых и отважных мужчин, моряков-надводников и подводников.
Ни на море, ни на суше
Нет парней за вас покруче!
Бескозырка, тельник, клеш,
Каждый статен и пригож!
Нынче день ваш, поздравляю,
Счастья ратного желаю,
Службы яркой, дружбы крепкой
И удачи неизменной!
Старый пират, уже на покое, рассказывает своим внукам разные смешные истории из своей бурной биографии.
— Дедушка, — спрашивают внуки, — а страшные случаи у тебя были? Задумался старый пират, раскурил трубку.
— Да, — наконец сказал он, — припоминаю один страшный случай... Это когда у нас ром чуть не кончился!
– Так выпьем за то, чтобы за нашим столом никогда не было таких «страшных» случаев!
Достав из шкафа старую тельняшку,
Напялив на объемистый живот,
Сегодня пьем с душою нараспашку
За тех, кто в море,
За Российский Флот!
Поздравляю с Днем ВМФ! Желаю сил на новые свершения, вдохновения, боевого духа, верных друзей и надежных напарников! Пусть все в жизни идет так, как вами задумано! Личного счастья, любви и мира!
С Днем ВМФ России — с наступающим
За тех, кто бороздил моря,
Бросал, где надо, якоря!
Кто не кукушек слушал — чаек!
Кто тельник носит вместо маек!
Кто воду пьет, добавив соль!
Кого ждала всю жизнь «Ассоль»!
В честь тех, кто в шторм непотопляем,
Кричим «Виват», и поздравляем!
Дорогие наши морячки, мы от души поздравляем вас с Днём Военно-Морского флота! Будьте всегда счастливы, здоровы и успешны! Мы желаем вам попутного ветерка во всех делах, планах и свершениях. Пусть будет много радостных воспоминаний и куча новых интереснейших планов и целей, мотивирующих развиваться и стремиться только вперёд!
В капитанскую каюту, заставленную ящиками виски и мясными консервами, вваливается, чуть не падая от истощения, матрос. Капитан встречает матроса, держа в каждой руке по пистолету.
— Капитан, — лепечет матрос, — мы уже дрейфуем третью неделю... Люди мрут как мухи... Вы всю провизию спрятали у себя в каюте...
— Это мой долг! – твердо заявляет капитан, — Я обязан покинуть корабль последним.
– Так выпьем же за самопожертвование!
Море любит смельчаков,
Ты, мой друг, как раз таков,
Пусть тобой гордится флот,
Ну а дома счастье ждет!
В этот праздник ВМФ,
Форму классную надев,
Ты подарки принимай,
И пусть жизнь напомнит рай!
От всего чистого сердца и всей души поздравляю со знаменательным Днем ВМФ всех преданных ему моряков! Наш славный флот является гордостью и надежным защитником нашей страны. Пусть жизнь ваша будет долгой, удачной и счастливой! Желаю вам доброго, крепкого здоровья, больших успехов, смелости, мужества, отваги, крепкой воли, упорства, бесконечной, как бескрайние просторы океанов, любви и крепкой дружбы с надежными товарищами и верными друзьями, как прочные канаты на кораблях!
С Днём ВМФ, моряки дорогие!
Пусть будут покорными волны шальные.
Вы служите верно любимой стране,
Удачи желаем, успехов в труде.
Пусть любят и ждут на родном берегу,
И власти своих моряков берегут.
Здоровья и силы, задора, побед,
Всегда пусть горит маяка яркий свет.
Не бывает бывших моряков. Даже те, кто побывал на море, никогда не забудут этих дней. С Днём ВМФ! Вы не побоялись доверить жизнь и судьбу стихии. Вы так же сильны и решительны, как бурлящие воды. Будьте счастливы и спокойны, как морская гладь в минуты штиля. Пусть вам всегда будет ради кого стремиться домой. Живите долго, и пусть ласковый ветер навевает лишь светлые мысли и прекрасное настроение.