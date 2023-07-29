День ВМФ 2023: новые красивые открытки морякам и подводникам

Накануне Дня ВМФ россияне уже начинают делиться с друг другом красивыми открытками, тостами и поздравлениями. Портал «Сиб.фм» публикует подборку уникальных картинок и приятных слов для самых смелых и отважных мужчин, моряков-надводников и подводников.

Ни на море, ни на суше

Нет парней за вас покруче!

Бескозырка, тельник, клеш,

Каждый статен и пригож!

Нынче день ваш, поздравляю,

Счастья ратного желаю,

Службы яркой, дружбы крепкой

И удачи неизменной!

Старый пират, уже на покое, рассказывает своим внукам разные смешные истории из своей бурной биографии.

— Дедушка, — спрашивают внуки, — а страшные случаи у тебя были? Задумался старый пират, раскурил трубку.

— Да, — наконец сказал он, — припоминаю один страшный случай... Это когда у нас ром чуть не кончился!

– Так выпьем за то, чтобы за нашим столом никогда не было таких «страшных» случаев!

Достав из шкафа старую тельняшку,

Напялив на объемистый живот,

Сегодня пьем с душою нараспашку

За тех, кто в море,

За Российский Флот!

Поздравляю с Днем ВМФ! Желаю сил на новые свершения, вдохновения, боевого духа, верных друзей и надежных напарников! Пусть все в жизни идет так, как вами задумано! Личного счастья, любви и мира!

С Днем ВМФ России — с наступающим

За тех, кто бороздил моря,

Бросал, где надо, якоря!

Кто не кукушек слушал — чаек!

Кто тельник носит вместо маек!

Кто воду пьет, добавив соль!

Кого ждала всю жизнь «Ассоль»!

В честь тех, кто в шторм непотопляем,

Кричим «Виват», и поздравляем!

Дорогие наши морячки, мы от души поздравляем вас с Днём Военно-Морского флота! Будьте всегда счастливы, здоровы и успешны! Мы желаем вам попутного ветерка во всех делах, планах и свершениях. Пусть будет много радостных воспоминаний и куча новых интереснейших планов и целей, мотивирующих развиваться и стремиться только вперёд!

В капитанскую каюту, заставленную ящиками виски и мясными консервами, вваливается, чуть не падая от истощения, матрос. Капитан встречает матроса, держа в каждой руке по пистолету.

— Капитан, — лепечет матрос, — мы уже дрейфуем третью неделю... Люди мрут как мухи... Вы всю провизию спрятали у себя в каюте...

— Это мой долг! – твердо заявляет капитан, — Я обязан покинуть корабль последним.

– Так выпьем же за самопожертвование!

Море любит смельчаков,

Ты, мой друг, как раз таков,

Пусть тобой гордится флот,

Ну а дома счастье ждет!

В этот праздник ВМФ,

Форму классную надев,

Ты подарки принимай,

И пусть жизнь напомнит рай!

От всего чистого сердца и всей души поздравляю со знаменательным Днем ВМФ всех преданных ему моряков! Наш славный флот является гордостью и надежным защитником нашей страны. Пусть жизнь ваша будет долгой, удачной и счастливой! Желаю вам доброго, крепкого здоровья, больших успехов, смелости, мужества, отваги, крепкой воли, упорства, бесконечной, как бескрайние просторы океанов, любви и крепкой дружбы с надежными товарищами и верными друзьями, как прочные канаты на кораблях!

С Днём ВМФ, моряки дорогие!

Пусть будут покорными волны шальные.

Вы служите верно любимой стране,

Удачи желаем, успехов в труде.

Пусть любят и ждут на родном берегу,

И власти своих моряков берегут.

Здоровья и силы, задора, побед,

Всегда пусть горит маяка яркий свет.

Не бывает бывших моряков. Даже те, кто побывал на море, никогда не забудут этих дней. С Днём ВМФ! Вы не побоялись доверить жизнь и судьбу стихии. Вы так же сильны и решительны, как бурлящие воды. Будьте счастливы и спокойны, как морская гладь в минуты штиля. Пусть вам всегда будет ради кого стремиться домой. Живите долго, и пусть ласковый ветер навевает лишь светлые мысли и прекрасное настроение.