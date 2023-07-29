Физиогномист рассказала о характере генерала Суровикина по чертам лица

Физиогномист Алёна Груздова сделала разбор личности генерала Сергея Суровикина по его чертам лица.

Генералу СВО Сергею Суровикину свойственны такие черты характера как настойчивость и самоуверенность. Кроме того, военачальник — безусловный стратег и управленец. К таким выводам пришла физиогномист Алена Груздова.

В беседе с Сиб.фм специалист отметила, что такими же чертами лица обладали Александр Суворов и Василий Чапаев.

По словам Груздовой, важные черты характера генерала Суровикина читаются по его вытянутой форме головы и длинному ровному носу. Обычно это люди, которые ни под кого не подстраиваются, а, напротив, вводят свои правила игры.

Также длинный нос является признаком феноменальных умственных способностей.

"Он способен долго изучать детали и просчитывать варианты развития событий. При этом он очень прагматичный и осторожный", — сказала физиогномист.

Комментируя зону глаз и бровей, Алена Груздова отметила, что генерал Суровикин отличается подозрительностью и вниманием к мелким деталям.

"Брови с изломом показывают, что он стремится к контролю окружающих, пресекает то, что ему может мешать, умеет скрыто манипулировать для получения необходимых действий и поступков от других людей", — добавила эксперт.

Полный разбор личности генерала Сергея Суровикина читайте здесь.

Как ранее писал Сиб.фм, о судьбе военачальника из Новосибирска Сергея Суровикина ничего не известно с 24 июня, когда была предпринята попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер", и генерал записал видеообращение к мятежникам.

Напомним, ранее были раскрыты данные об имуществе и доходах Сергея Суровикина.