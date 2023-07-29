Военно-морской парад 30 июля 2023 в Санкт-Петербурге: прямая онлайн трансляция

Россиянам сообщили, что военно-морской парад состоится при любых обстоятельствах. Соответствующий Указ 26 июля 2023 года подписал глава нашего государства Владимир Путин. Портал «Сиб.фм» публикует подробности праздничного воскресенья 30 июля.

В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 30 июля 2023 года, в День Военно-Морского Флота, в городе Санкт-Петербурге главный военно-морской парад, в 22 часа 30 минут по московскому времени — артиллерийский салют, гласит президентский Указ от 26.07.2023.

"Трансляцию из Петербурга, как и всегда, будет вести Первый канал. Торжественный парад в День ВМФ покажем в прямом эфире. У зрителей Первого лучшие места. Наши камеры будут повсюду: на кораблях, катерах, на суше и в воздухе. Это будет очень зрелищно!", — анонсировал трансляцию действа Первый канал.

Кроме зрелищного морского парада в этот день традиционно проводится церемония поднятия Андреевского флага, возложение цветов к монументам и памятникам героям-морякам, а также концерты с участием звёзд российской эстрады.

Впервые этот праздник в нашей стране отметили за два года до начала Великой Отечественной войны, в далёком 1939 году. Инициатором учреждения Дня ВМФ стал тогда адмирал Флота СССР Николай Кузнецов. По решению Правительства профессиональный праздник военных моряков был закреплён 24 июля (день рождения главкома-инициатора).

Однако адмирал опроверг взаимосвязь праздника и его дня рождения, написав в мемуарах под названием «Курсом к победе», что «время проведения праздника морякам было предложено определить самим и они выбрали июль, как месяц с наиболее устойчивой погодой. Даже Северный флот в это время может рассчитывать на теплый день, что весьма важно для проведения праздника на воде».

Плавающая дата флотского праздника – последнее воскресенье июля, появилась в 1980 году. В лихие 90-тые, после развала Советского Союза традицию ломать не стали: в 2006 году президентский указ подтвердил, что День ВМФ России отмечается в последнее воскресенье июля.

В нынешнем году праздник моряков в нашей стране состоится в 84-й раз и в седьмой раз в Санкт-Петербурге, состоятся парады в местах базирования Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Как и в 1939 году, торжество начнется с праздничного построения личного состава флотских частей, подъема на кораблях Андреевского флага и ярких флагов расцвечивания.

В других городах и поселениях необъятной России в грядущее воскресенье можно будет увидеть мужчин разных возрастов, но в неизменных флотских тельняшках и бескозырках, поскольку службой на флоте даже отставные моряки гордятся до последнего дня и никогда не забывают о сугубо «своем» празднике, как бы далеко от моря они ни жили.

Посмотреть трансляцию можно будет 30 июля, с 10 утра по московскому времени.