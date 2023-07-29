Мобилизованный из Новосибирской области получил медаль "За отвагу" от Путина

Президент Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" мобилизованного из Новосибирской области Максима Петлевана.

Рядовой Максим Петлеван из села Верх-Тула Новосибирской области награжден медалью "За отвагу". Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте администрации Верх-Тулинского сельсовета.

Мобилизованный в зону СВО в сентябре 2022 года Петлеван проявил мужество и героизм при выполнении боевых задач. Сейчас военный находится в зоне спецоперации.

Как пояснили в администрации сельсовета, медаль «За отвагу» получаю военные, отличившиеся на передней линии соприкосновения.

"Награда является свидетельством храбрости и преданности Родине и, конечно, предметом настоящей гордости для всех односельчан", — добавили в администрации.

В родном селе ожидают скорого приезда бойца, чтобы лично поздравить его с высокой наградой.

Отметим, ранее Сиб.фм писал о других новосибирцах, которые также были отмечены медалью "За отвагу".

К примеру, выпускник Тогучинской школы № 1 Алексей Шемякин отправился в зону СВО по контракту и служит военным фельдшером. Особой награды он был удостоен за то, что будучи раненным в бою, не бросил своих товарищей, а продолжил оказывать им медицинскую помощь.

Уроженец Бердска Сергей Корбатов в марте 2022 года отправился в зону СВО. Будучи раненным, он спас своих товарищей.

Мобилизованный их Кочковского района Новосибирской области Денис Гезик в зоне СВО спас брата от минометного обстрела и также был награжден медалью "За отвагу".