Новосибирский синоптик Кичанова сообщила об аномальной жаре в августе

Температура воздуха в Новосибирске достигнет +32 градусов.

Жителей Новосибирска и области ждут аномально высокие температуры в начале августа, предупредила синоптик Наталья Кичанова.

По прогнозам Западно-Сибирского УГМС, в первую неделю августа ожидается заметное потепление. Ночные температуры будут колебаться в пределах +13...+18 градусов, а дневные значения поднимутся от +22 до +28 градусов. Особенно заметное потепление запланировано с 3 по 6 августа, когда температура воздуха поднимется до +25 градусов, а в некоторых районах, включая Купино и Карасук, ожидается до +32 градусов, что на 1-2 градуса превышает обычные значения.

Синоптик также отметила, что первая декада августа будет характеризоваться сухой погодой и умеренной облачностью. Осадков ожидается меньше, чем обычно, и такие благоприятные метеорологические условия продержатся до конца первой декады месяца.

Напомним, в Новосибирске названы сроки закрытия спасательных постов на пляжах.