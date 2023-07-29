Под Новосибирском водитель бетономешалки погиб на железнодорожном переезде

В Новосибирской области водитель бетономешалки Исузу погиб после столкновения с поездом на железнодорожном переезде.

В Чановском районе Новосибирской области водитель бетономешалки скончался после столкновения с локомотивом на железнодорожном переезде. Авария произошла днем в субботу, 29 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, 43-летний водитель миксера Исузу ехал по автодороге «Чаны-Погорелка» в сторону поселка Чаны.

По предварительной информации, на регулируемом железнодорожном переезде он проехал на запрещающий сигнал светофора, затем врезался в шлагбаум и устройство заграждения ж/д переезда. После этого произошло столкновение с локомотивом.

От полученных травм водитель бетономешалки скончался на месте.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, а также напоминает, что железнодорожный переезд – один из самых опасных участков дороги", — напомнили в полиции.