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общество проиcшествия

Под Новосибирском водитель бетономешалки погиб на железнодорожном переезде

Фото пресс-службы ГУ МВД по НСО

В Новосибирской области водитель бетономешалки Исузу погиб после столкновения с поездом на железнодорожном переезде.

В Чановском районе Новосибирской области водитель бетономешалки скончался после столкновения с локомотивом на железнодорожном переезде. Авария произошла днем в субботу, 29 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, 43-летний водитель миксера Исузу ехал по автодороге «Чаны-Погорелка» в сторону поселка Чаны.

По предварительной информации, на регулируемом железнодорожном переезде он проехал на запрещающий сигнал светофора, затем врезался в шлагбаум и устройство заграждения ж/д переезда. После этого произошло столкновение с локомотивом.

От полученных травм водитель бетономешалки скончался на месте.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, а также напоминает, что железнодорожный переезд – один из самых опасных участков дороги", — напомнили в полиции.

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Маргарита Мастеркова

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