«Склонен к жёстким действиям»: физиогномист рассказала о характере генерала Сергея Суровикина из Новосибирска

Физиогномический разбор генерала СВО Сергея Суровикина из Новосибирска сделала Алёна Груздова.

Физиогномист Алёна Груздова провела диагностику личности пропавшего из информационного поля генерала СВО Сергея Суровикина из Новосибирска. По её словам, такими же чертами лица обладали Александр Суворов и Василий Чапаев.

«При первом же взгляде на лицо Сергея Суровикина мы видим ярко выраженные черты стратега, покорителя, управленца, отчаянная бесшабашность в сложной ситуации, но с хорошо продуманным и просчитанным планом, с готовностью идти до конца, яростное и страстное служение одной идее», — объяснила Алёна Груздова корреспонденту «Сиб.фм».

Вытянутая форма головы и длинный ровный нос — это первое, что бросилось в глаза физиогномисту. Она считает, что человек с такими признаками не будет подстраиваться и приспосабливаться к окружающей среде. Наоборот, он станет активно выстраивать, ломать и переделывать мир под свои правила.

«И для этого такой человек в достаточной мере обладает самоуверенностью, амбициозностью, системностью, методичностью, способностью к долгосрочному планированию, настойчивости в осуществлении своих планов.

Его сложно будет переубедить в чем-то, так как с такой шириной переносицы он упрямо будет отстаивать свои интересы и убеждения, ни кто не в силах будет его остановить или удержать от реализации задуманного», — подчёркивает эксперт.

Как отмечает Алёна Груздова, длина носа Сергея Суровикина указывает на феноменальные аналитические способности, предусмотрительность, прагматичность и осторожность. Он способен долго изучать детали и просчитывать варианты развития событий.

По размеру рта физиогномист определила, что генерал крайне избирателен при постановке цели и получении результата. Он щепетильный, расчётный и осторожный, а риски — не его стихия.

«Очень ярко характеризуют Сергея Суровикина зона бровей и глаз. У него отсутствует впечатлительность, он очень подозрительный, дотошный, заточен на мелкие детали, опирается на свой собственный опыт, анализ и логику. Не подвержен эмоциональным порывам. Брови с изломом показывают, что он стремится к контролю окружающих, пресекает то, что ему может мешать, умеет скрыто манипулировать для получения необходимых действий и поступков от других людей», — говорит специалист.

Эксперт уточняет: для Сергея Суровикина важен не только результат, но и его роль в достижении этого результата. Кроме того, он склонен к резким и жёстким действиям. Генерал может начать «перегибать палку», если это потребуется.

«Выраженные надбровные дуги добавляют в характер импульсивности, агрессию, гневливости, желание завоевать и захватить.

При этом сам он не терпит контроля, принуждения и доминирования над собой. Нависающее веко показывает, что такой человек сам себе на уме и не учитывает мнение других при принятии решений,

он сам принимает решения и не нуждается в обратной связи», — заключила Алёна Груздова.

Ранее ведущая авторской программы Ксения Собчак отреагировала на исчезновение генерала Сергея Суровикина из Новосибирска. По словам журналистки, у семьи военачальника сохранены все генеральские привелегии, включая охрану.