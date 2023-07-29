СКР начал проверку строительства общежития для мигрантов в Новосибирске

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку строительства общежития для мигрантов в Кировском районе Новосибирска.

В Новосибирске началась проверка законности строительства общежития в Кировском районе города. Сообщается, что объект возводится для размещения мигрантов.

Как проинформировали в пресс-службе СУ СКР, глава следственного ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки возведения общежития на улице Пригородной.

По данным сайта "Прецедент, сейчас новосибирские следователи проводят проверку в отношении должностных лиц администрации Кировского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК России (халатность).

Отмечается, что объект строит уроженец Киргизии, который получил разрешение на возведение садового домика. Однако впоследствии превратил его в многоквартирный дом. Местные жители выступают против такого строительства.

Как ранее писал Сиб.фм, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о несогласии местных жителей со строительством перерабатывающего завода и свалки рядом с двумя сёлами под Новосибирском.