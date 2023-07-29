В Новосибирске 29 июля ожидаются дожди и теплая погода

В Новосибирске в субботу ожидается теплая и дождливая погода.

В субботу, 29 июля, в Новосибирске прогнозируют кратковременные дожди с грозами и температуру +26..+28 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Температура воздуха +22..+24 градуса. После обеда потеплеет до +26..+28 градусов в городе, а по области +20..+25, местами до +30 градусов.

В пригородах Новосибирска облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. Утром местами туманы.

Дожди продолжатся в воскресенье и понедельник. Температура останется неизменной, +24..+26 градусов, а к понедельнику ветер сменит направление на юго-западный.

За 27-28 июля в воздухе Новосибирска зафиксировали превышение допустимой нормы фенола в воздухе на 10%. По прогнозам, 29-31 июля метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных веществ в воздухе.