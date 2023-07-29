В Новосибирске главный гастроэнтеролог рассказал об осложнениях после COVID-19

Главный гастроэнтеролог Новосибирской области Давид Непомнящих рассказал, что рост заболеваемости жировой болезнью печени связан с приемом лекарств от коронавируса.

Токсическое воздействие лекарств, в том числе препаратов от коронавируса, приводит к росту случаев неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Об этом сообщил главный гастроэнтеролог Новосибирской области Давид Непомнящих.

Специалист уточнил, что основной причиной развития НАЖБП являются ожирение, заболевание органов ЖКТ, генетические заболевания и различные эндрокринные патологии.

Однако после эпидемии коронавируса врачи стали выявлять и такой фактор риска, как воздействие лекарственных препаратов. По словам гастроэнтеролога, в первую волну ковида медики вынуждены были применять агрессивную терапию, поскольку не имели адекватного ситуации опыта борьбы с вирусом.

"Сначала [пока не было опыта лечения] они были просто убийственные, применялась агрессивная терапия, целые группы препаратов: гормоны, интерфероны, антибактериальная терапия – все они, конечно, приводили к повреждению печени. Потом схемы стали менять", — объяснил Непомнящих.

Врач рассказал, что НАЖБП развивается медленно. Однако в любом случае требует лечения, так как может перейти в цирроз. Если начать терапию максимально рано, клетки печени успешно восстанавливаются.

Непомнящих призвал проходить обследование и диспансеризация для выявления патологий на ранних стадиях.