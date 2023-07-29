В Новосибирске опубликовали видео избиения детей в детском саду

Воспитательница из Новосибирска избивала детей в детсаде.

В Новосибирске воспитательница детского сада на улице Кошурникова избивает детей. Видео с камеры наблюдения опубликовала мать ребенка, который раньше ходил в этот детсад, в группе "АСТ-54" Вконтакте.

«На сегодняшний день родители смогли добыть доказательства издевательств над детьми. Сказать что я в шоке, это не сказать ничего. Будут написаны заявления везде», — заявляет жительница Новосибирска.

Как сообщает автор публикации, её дочь покинула этот детский сад из-за отношения к ней и неправильного питания.

«Были основания подозревать недобросовестное отношение к детям со стороны директора и персонала, но не было доказательств. Мы с некоторыми из родителей пытались сделать хоть что-то, чтобы призвать к ответственности людей, работающих в этом садике, но увы, доказательств не было», — объясняет автор публикации отсутствие мер по отношению к детскому саду.

Следственный комитет и прокуратура Новосибирской области уже начали проверку. Если вина воспитателей будет доказана, то по ст. 117 УК РФ (истязание) им грозит до семи лет лишения свободы.