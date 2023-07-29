В Новосибирске пассажир такси ограбил водителя на 5 тысяч рублей

В Железнодорожном районе Новосибирска полиция раскрыла разбой.

В четверг, 27 июля, в Железнодорожном районе Новосибирска пассажир такси в конце поездки начал угрожать водителю ножом. Водитель отдал ему 5000 рублей, и мужчина сбежал. Его нашли в меньше чем за 2 дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейские из Железнодорожного отдела МВД по Новосибирску выяснили, куда направился похититель, и задержали его. Выяснилось, что деньги похитил 30-летний житель Заельцовского района, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. К моменту задержания он уже успел потратить похищенные деньги. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли у него нож.

По факту преступления на мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Полиция выясняет, не был ли задержанный также причастен и к другим аналогичным преступлениям в Новосибирске. Расследование продолжается.