В Новосибирске следователи и прокуроры проверят избиение детей в детском саду

Следователи Новосибирска начали проверку сообщения о насилии над детьми в детсаде.

В Новосибирске началась доследственная проверка сообщения о том, что в одном из детских садов детей избивают воспитатели. Об этом сообщают пресс-службы Следственного комитета России по региону и прокуратуры.

«Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание)», — сообщили в СУ СКР по НСО.

Проверку начали после публикации в СМИ. Следователи установят достоверность информации и все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

В прокуратуре уточнили, что детский сад находится в Октябрьском районе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экс-замглавы Здвинского района приговорили за некачественное жильё для детей-сирот. Его признали виновным в предоставлении некачественного жилья детям без семьи. В доме не было ни отопления, ни водоснабжения, ни электричества, ни канализации. Сотрудники администрации Здвинского района сознательно нарушили Градостроительный Кодекс РФ и выдали застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию трехквартирного жилого дома, который предназначался для детей сирот. При этом обо всех изъянах в администрации были осведомлены.