В Новосибирске стартовала юбилейная парусная регата

В Новосибирске на Обском море проходит 65-я парусная регата.

В субботу, 29 июля, в Новосибирске стартовала юбилейная 65-я парусная регата на Обском море. В соревнованиях принимают участие 460 яхтсменов их 10 регионов России.

Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в своем тг-канале.

В 2023 году в гонках участвуют 150 судов разного масштаба, включая крейсерские яхты.

"Радует большое количество ребятишек. Впервые за 20 лет соревнуются 43 яхты детского начального класса «Оптимист», возраст участников от 7 до 13 лет. Это хороший старт для развития большого спорта", — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

Соревнования продлятся два дня — 29 и 30 июля.

Наблюдать за парусными гонками новосибирцы смогут с плотины ГЭС и пляжа "Звезда".