В Новосибирске установили автоматы для кормления белок и птиц

В парках Новосибирска начали ставить автоматы для кормления белок и птиц.

В Новосибирске установили первые автоматы для кормления белок и птиц без вреда для них. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Автоматы установят Заельцовском, Центральном, Березовой роще, У моря Обского, Сосновом бору. Установку всех конструкций завершат 6 августа.

В автоматах можно будет купить фундук для белок за 50 рублей и семечки для белок и птиц за 20 рублей. Оплатить покупку можно будет по карте.

Также на боковой части автомата указана краткая памятка по кормлению белок и птиц: указано, что их можно кормить орехами в скорлупе, не чищеными и не жареными, сырыми семечками тыквы, подсолнуха и дыни, фруктами, ягодами, сухофруктами, каштанами, грибами (кроме шампиньонов и вешенок).

Нельзя кормить сладкими, жареными, солёными и копчёными продуктами, а также миндальным орехом — он ядовит для белок из-за синильной кислоты, который человек способен не почувствовать.

«Также жители домов вокруг парка Каменка просят установить аппараты для кормления уточек. Мы конечно пойдем им навстречу!» — сообщила Анна Терешкова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что белки из Нарымского сквера Новосибирска сбегают на чердаки соседних домов. После вырубки аварийных деревьев в сквере грызуны потеряли дома, и ищут убежище на зиму на чердаке жилого дома напротив сквера. С наступлением холодов грызуны могут вырывать утеплитель из балконных щелей, и даже забираться внутрь, чтобы стащить теплые — или вкусные — вещи.

Также в Новосибирске спасли детеныша крупной белки-телеутки. На шерстке завелось множество клещиков и блох, которые искусали его в кровь. Пушистого малыша обработали и покормили. Вскоре его выпустят в вольер для подростков на закрытой территории в сосновом бору.