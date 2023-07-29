В Новосибирской области 29-летняя мать объяснила избиение дочери в магазине

В Новосибирской области полицейские установили личность женщины, которая выбросила ребенка из коляски в магазине.

В Новосибирской область мать, избившая малолетнюю дочь в магазине, заявила, что ребенок ее не слушался. Об этом 29-летняя жительница Тогучинского района сообщила в отделе полиции 29 июля.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что сибирячка, запечатленная на видео, была установлена полицейскими и вместе с ребенком приглашена в ОВД для разбирательства.

В ходе проверки было установлена, что семья благополучная, на учете не состоит.

"По предварительной информации, девочка не пострадала. Сотрудники полиции составили с женщиной профилактическую беседу, а также поставят ее на учет в органы внутренних дел", — отметили в пресс-службе полиции.

Кроме того, с семьей будет проводиться профилактическая работа.

"По факту нанесения побоев сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам котором будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — добавили в пресс-службе.

Как ранее писал Сиб.фм, инцидент произошел в посёлке Горный Тогучинского района Новосибирской области в магазине «Магнит Косметик». На видеозаписи с камеры наблюдения, которую опубликовали в группе "ЧП-Новосибирск" Вконтакте, видно, как женщина несколько раз ударила ребенка рукой, а затем отпустила на землю с высоты около метра.