В Новосибирской области несколько человек в автомобиле упали с откоса в Обское море

Под Новосибирском молодые люди упали в машине с откоса на берег водохранилища.

Утром в пятницу, 28 июля, в Новосибирске компания из нескольких человек в автомобиле Toyotaупала с обрыва в Новосибирское водохранилище. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Автомобиль упал в воду с дороги около деревни Быстровка под Новосибирском. Как сообщил очевидец, водитель был нетрезв, и пытался развернуться на Toyota Corsa, но не рассчитал угол поворота, и автомобиль управ с обрыва на берег. Машина не утонула и не завязла в илистом береге, потому что оказалась на стволах деревьев.

Свидетельница аварии добавила, что все участники аварии живы и выбрались из машины, разбив окно. В 10 утра отдыхающие вызвали эвакуатор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ДТП под Новосибирском с каршеринговым автомобилем погибли 3 человека. Водитель Folkswagen и два его пассажира в возрасте 22 и 28 лет скончались на месте. Еще один пассажир, в возрасте 48 лет, госпитализирован в больницу с травмами.

Также в Новосибирской области возбудили уголовное дело после смертельного наезда автомобиля на 16-летнего подростка на велосипеде. Велосипедист пересекал нерегулируемый пешеходный переход ("зебру"), и автомобиль на большой скорости столкнулся с ним. Пострадавшего подростка доставили в больницу, но там он скончался через полтора часа после аварии.