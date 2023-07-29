В Новосибирской области под окнами дома обнаружили тело мужчины

Тело мужчины обнаружили под окнами 12-этажного дома в Новосибирской области.

Утром в субботу, 29 июля, жители Бердска обнаружили перед 12-этажным домом тело мужчины с гипсом на левой ноге. Об этом сообщает издание "Свидетель, Бердск".

Тело без признаков жизни обнаружили перед домом №50а по улице Вокзальная. Очевидцы вызвали скорую помощь, и прибывшие медики зафиксировали смерть.

Среди местных жителей не нашлись очевидцы происшествия, но местные жители предположили, что он мог выпасть с балкона многоэтажного здания.

На место происшествия также вызвали сотрудников полиции и оперативно-следственную группу, которая устанавливает обстоятельства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели сняли 14-летнюю девочку с ограждения Октябрьского моста. Девочку 2009 года рождения сняли с пространства за ограждением и провели с ней профилактическую беседу. После этого её передали бригаде скорой помощи и сотрудникам полиции.

Теперь правоохранительным органам предстоит установить, из-за чего девочка оказалась за оградой моста. Если расследование покажет, что причина такого поведения в семейных проблемах, то случаем займутся социальные службы.