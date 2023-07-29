В Новосибирской области с 30 июля изменят расписание 6 электричек

В Новосибирской области шесть пригородных поездов скорректируют расписание.

С воскресенья, 30 июля, 6 электричек в Новосибирской области изменят расписание по техническим причинам. Корректировка составит от 1 до 14 минут.

Изменения коснутся трёх маршрутов: Новосибирск – Болотная, Новосибирск – Oяш, Новосибирск – Мошково и Новосибирск – Сокур.

Пассажиров просят обратить внимание на изменения и скорректировать свои поездки с учётом нового расписания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 30 июля запустят дополнительные электрички из Новосибирска до авиашоу в Мочище. В этот день заработают 32 дополнительные электрички. Пригородные поезда будут ходить с интервалом в 10-13 минут, а путь от станции «Новосибирск-Главный» до станции «Мочище» займет 30 минут с учётом всех остановок. Стоимость поездки составит 40 рублей.

Кроме того, в городе организуют и маршруты транзитных поездов в южном, западном, кузбасском и жеребцовском направлениях. Пересадка займёт не более 17 минут.

Также до конца года в Новосибирской области запустят новые электрички.