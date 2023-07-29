В Новосибирском зоопарке из вольера снова сбежал лемур

В Новосибирском зоопарке лемур выбрался из вольера.

В Новосибирском зоопарке кошачий лемур вышел из вольера и привлёк внимание посетителей. Видео с молодым приматом опубликовали в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Лемур пролез через прутья решетки и некоторое время ходил перед вольером и удивлёнными посетителями.

Лемуры сбегают из вольера зоопарка регулярно — но только молодые, которые еще могут протиснуться через прутья решетки. Предыдущий побег посетители зоопарка наблюдали меньше месяца назад. Зверь вышел из вольера, чтобы съесть брошенное посетителями яблоко.

«Сбегают из вольера только подростки, которые могут протиснуться между прутьями. Когда животные вырастают, они перестают убегать», – сообщила старший научный сотрудник отдела международного сотрудничества Татьяна Певнёва.

Животные не представляют угрозы для посетителей, отметили представители зоопарка.