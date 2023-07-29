В сети опубликовали интерактивную карту грибных мест Новосибирской области

Опубликована интерактивная карта грибных мест Новосибирской области.

«МК в Новосибирске» опубликовал интерактивную карту грибных мест Новосибирской области. Данные для карты собраны на основе отзывов самих грибников в соцсетях.

Почти прошли 2 месяца лета, а это значит, что в лесах начинают расти грибы лисички. Также продолжают плодоносить грибницы подберёзовиков, подосиновиков и белых грибов.

Грибы начали активно расти в лесах Новосибирской области после полутора недель дождей и прохладной погоды. Засуха нисколько не вредит грибнице, но после дождей дикоросы снова начинают прорастать.

Наиболее удачные места для поиска грибов, по мнению искателей дикоросов — в Мошковском районе, Кудряшовском бору, Караканском бору, а также неподалеку от населенных пунктов Кукушкино, Раздольное и Октябрьский.

Ранее миколог Бульонкова рассказала, что употребление грибов перед сексом не влияет на потенцию — однако, может помочь настой из бобровой струи.