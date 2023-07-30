Календарь стрижек на август 2023 года: лучшие дни для похода к парикмахеру

Как известно, лунные дни разделяются на благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки, окраски, наращивания и ухода за волосами. Портал «Сиб.фм» традиционно расскажет, когда стричь волосы в августе 2023 и поможет выбрать правильное время для визита в салон красоты или парикмахерскую.

Фазы Луны в августе 2023 года

· Полнолуние 01.08.2023 в 21:31 МСК, 15-е лунные сутки с 01.08.2023 01:21 МСК до 01.08.2023 21:31 МСК.

· Убывающая Луна с 02.08.2023 по 15.08.2023.

· Новолуние 16.08.2023 12:37 МСК, 30-е лунные сутки с 15.08.2023 10:12 МСК –до16.08.2023 12:37 МСК.

· Растущая Луна с 17.08.2023 до 30.08.2023.

· Полнолуние 01.09.2023 в 00:49 МСК, 15-е лунные сутки) 31.08.2023 04:35 МСК – 01.09.2023 00:49 МСК.

Отметим, что в Новолуние и Полнолуние следует избегать стрижек и окрасок, а также любых манипуляций с кожей в салоне красоты, особенно инъекций.

Лунный календарь для процедур красоты в августе 2023 года

· Благоприятные дни для стрижки волос: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30 августа.

· Стрижка для быстрого роста волос: 17-19, 21, 23, 27-30 августа.

· Благоприятные дни для покраски волос: 7, 15, 17, 28, 29.

· Благоприятные дни для завивки волос: 9, 10, 12, 19 августа 2023.

· Благоприятные дни для депиляции и эпиляции волос: 6, 9, 10, 12, 13, 19 и 29 августа 2023.

· Благоприятные дни для удаления нежелательных волос с лица: 13, 18, 20 августа 2023.

· Благоприятные дни для наращивания и окрашивания ресниц, бровей: 14, 17-22 августа 2023.

Благоприятные дни для стрижки в августе 2023 года

01.08. (вт) – неблагоприятно

02.08. (ср) – благоприятно

03.08. (чт) – благоприятно

04.08. (пт) – благоприятно до 04:37 МСК, далее неблагоприятно

05.08. (сб) – неблагоприятно до 07:10 МСК, далее нейтрально

06.08. (вс) – благоприятно

07.08. (пн) – нейтрально до 22:46 МСК, далее неблагоприятно

08.08. (вт) – неблагоприятно

09.08. (ср) – неблагоприятно

10.08. (чт) – благоприятно

11.08. (пт) – благоприятно

12.08. (сб) – неблагоприятно

13.08. (вс) – благоприятно с 05:56 МСК

14.08. (пн) – нейтрально до 07:55 МСК, далее неблагоприятно

15.08. (вт) – неблагоприятно

16.08. (ср) – неблагоприятно

17.08. (чт) – неблагоприятно

18.08. (пт) – неблагоприятно до 20:27 МСК, далее благоприятно

19.08. (сб) – нейтрально до 19:49 МСК, далее неблагоприятно

20.08. (вс) – неблагоприятно до 21:52 МСК, далее благоприятно

21.08. (пн) – нейтрально

22.08. (вт) – благоприятно

23.08. (ср) – благоприятно до 05:37 МСК, далее неблагоприятно

24.08. (чт) – неблагоприятно

25.08. (пт) – неблагоприятно

26.08. (сб) – неблагоприятно

27.08. (вс) – неблагоприятно

28.08. (пн) – нейтрально

29.08. (вт) – благоприятно до 12:18 МСК, далее неблагоприятно

30.08. (ср) – неблагоприятно

31.08. (чт) – благоприятно с 04:35 до 15:14 МСК, остальное время неблагоприятно