Календарь стрижек на август 2023 года: лучшие дни для похода к парикмахеру

Как известно, лунные дни разделяются на благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки, окраски, наращивания и ухода за волосами. Портал «Сиб.фм» традиционно расскажет, когда стричь волосы в августе 2023 и поможет выбрать правильное время для визита в салон красоты или парикмахерскую.
Фазы Луны в августе 2023 года
· Полнолуние 01.08.2023 в 21:31 МСК, 15-е лунные сутки с 01.08.2023 01:21 МСК до 01.08.2023 21:31 МСК.
· Убывающая Луна с 02.08.2023 по 15.08.2023.
· Новолуние 16.08.2023 12:37 МСК, 30-е лунные сутки с 15.08.2023 10:12 МСК –до16.08.2023 12:37 МСК.
· Растущая Луна с 17.08.2023 до 30.08.2023.
· Полнолуние 01.09.2023 в 00:49 МСК, 15-е лунные сутки) 31.08.2023 04:35 МСК – 01.09.2023 00:49 МСК.
Отметим, что в Новолуние и Полнолуние следует избегать стрижек и окрасок, а также любых манипуляций с кожей в салоне красоты, особенно инъекций.
Лунный календарь для процедур красоты в августе 2023 года
· Благоприятные дни для стрижки волос: 7, 8, 15, 17-19, 21, 23, 27-30 августа.
· Стрижка для быстрого роста волос: 17-19, 21, 23, 27-30 августа.
· Благоприятные дни для покраски волос: 7, 15, 17, 28, 29.
· Благоприятные дни для завивки волос: 9, 10, 12, 19 августа 2023.
· Благоприятные дни для депиляции и эпиляции волос: 6, 9, 10, 12, 13, 19 и 29 августа 2023.
· Благоприятные дни для удаления нежелательных волос с лица: 13, 18, 20 августа 2023.
· Благоприятные дни для наращивания и окрашивания ресниц, бровей: 14, 17-22 августа 2023.
Благоприятные дни для стрижки в августе 2023 года
01.08. (вт) – неблагоприятно
02.08. (ср) – благоприятно
03.08. (чт) – благоприятно
04.08. (пт) – благоприятно до 04:37 МСК, далее неблагоприятно
05.08. (сб) – неблагоприятно до 07:10 МСК, далее нейтрально
06.08. (вс) – благоприятно
07.08. (пн) – нейтрально до 22:46 МСК, далее неблагоприятно
08.08. (вт) – неблагоприятно
09.08. (ср) – неблагоприятно
10.08. (чт) – благоприятно
11.08. (пт) – благоприятно
12.08. (сб) – неблагоприятно
13.08. (вс) – благоприятно с 05:56 МСК
14.08. (пн) – нейтрально до 07:55 МСК, далее неблагоприятно
15.08. (вт) – неблагоприятно
16.08. (ср) – неблагоприятно
17.08. (чт) – неблагоприятно
18.08. (пт) – неблагоприятно до 20:27 МСК, далее благоприятно
19.08. (сб) – нейтрально до 19:49 МСК, далее неблагоприятно
20.08. (вс) – неблагоприятно до 21:52 МСК, далее благоприятно
21.08. (пн) – нейтрально
22.08. (вт) – благоприятно
23.08. (ср) – благоприятно до 05:37 МСК, далее неблагоприятно
24.08. (чт) – неблагоприятно
25.08. (пт) – неблагоприятно
26.08. (сб) – неблагоприятно
27.08. (вс) – неблагоприятно
28.08. (пн) – нейтрально
29.08. (вт) – благоприятно до 12:18 МСК, далее неблагоприятно
30.08. (ср) – неблагоприятно
31.08. (чт) – благоприятно с 04:35 до 15:14 МСК, остальное время неблагоприятно