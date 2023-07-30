Массовое ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трёх автомобилей.

Ночью 30 июля в Дзержинском районе Новосибирска водитель каршерингового автомобиля врезался в две припаркованные машины и скрылся с места преступления. Инцидент произошёл возле дома №18 по проспекту Дзержинского. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В результате ДТП пострадали седан Acura TSX и внедорожник «УАЗ Патриот». Удалось ли определить и найти виновника происшествия — пока неизвестно.

Напомним, что вечером 29 июля во дворе дома №105 на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска водитель Mercedes-Benz S-350 сбил 8-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнка увезли в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что двое детей пострадали в результате ДТП в Искитимском районе Новосибирской области 29 июля. Мальчик и девочка в возрасте примерно 10 и 15 лет находились в салоне «Москвича», который врезался в Mitsubishi Outlander.