Не узнаете себя в зеркале: вот что будет, если есть кабачки каждый день

Банальный кабачок способен наладить работу ЖКТ, подлечить сердце и сосуды, а также вывести лишние кило с боков и талии, уверяют гастроэнтерологи России. Портал «Сиб.фм» публикует медицинские комментарии и рекомендации по питанию полезнейшими кабачками.

Кабачкам аплодируют стоя российские гастроэнтерологи, кардиологи, диетологи, нутрициологи и иже с ними. Первые уверяют, что овощ содержит значительное число клетчатки, благодаря чему улучшается работа ЖКТ, налаживается перистальтика кишечника (проходят запоры) и стимулируется рост полезной микрофлоры: «Кабачки содержат витамины В1, В2, В9, А, Е, РР, микроэлементы — железо, магний, цинк, калий», пояснила врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Наталья Игнатова.

С позиции вторых специалистов, кабачок незаменим для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и его необходимо употреблять для профилактики артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, аритмии, к тому же он гипоаллергенен и рекомендуется для первого прикорма малышам. А ещё этот овощ богат антиоксидантами, полезными для зрения (помогают избегать болезней глаз даже в старости), они нейтрализуют свободные радикалы, тем самым препятствуя старению и развитию рака, защищая сосуды и снижая уровень холестерина в крови.

Третьи с четвёртыми уверяют, что всего в ста граммах кабачка содержится около 17% суточной потребности витамина С, а благодаря содержанию калия кабачки обладают моче- и желчегонными свойствами. Кроме того, овощ является прекрасным источником каротиноидов: лютеина и зеаксантина: «При переваривании клетчатка разбухает и вызывает чувство сытости, что в сочетании с низкой калорийностью продукта помогает снизить вес и поддерживать хороший тонус организма», заверила врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории Ирина Бородина, отметив при этом, что на 100 граммов кабачка приходится всего 24 ккал.

Более того, российские ревматологи, исходя из многолетних наблюдений за своими пациентами, заметили – люди, страдающие болями в суставах, которые ежедневно ели блюда из кабачков, облегчали своё болезненное состояние в разы. Причина, по мнению медиков, в способности этого овоща выводить из организма соли. К ним присоединяются и стоматологи, уверяя, если употреблять кабачок, то можно сохранить свои зубы крепкими, ведь в составе кабачка есть кальций.

Косметологи тоже поют дифирамбы кабачкам и уверяют, что они питают и омолаживают кожу, сужают поры, глубокого увлажняют, разглаживают все типы морщин, снимают отёчности и воспаления, лечат акне и восстанавливают эластичность, а в случае с сухости волос не просто напитают влагой кудри, но и закроют посечённые кончики.

Кабачковые маски для лица

Мелко шинкованный или блендированный кабачок соединяем с другими компонентами в зависимости от типа кожи:

· для жирной кожи: кабачок+ржаная мука+масло ромашки;

· для сухой: кабачок+сок алоэ+сметана;

· для тонизации кожи: кабачок+творог.

Для волос питательная маска изготавливается из кабачка, сливочного масла и молока или кабачков и огурцов в виде свежеотжатых соков.