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общество

Не узнаете себя в зеркале: вот что будет, если есть кабачки каждый день

Pixabay.com

Банальный кабачок способен наладить работу ЖКТ, подлечить сердце и сосуды, а также вывести лишние кило с боков и талии, уверяют гастроэнтерологи России. Портал «Сиб.фм» публикует медицинские комментарии и рекомендации по питанию полезнейшими кабачками.

Кабачкам аплодируют стоя российские гастроэнтерологи, кардиологи, диетологи, нутрициологи и иже с ними. Первые уверяют, что овощ содержит значительное число клетчатки, благодаря чему улучшается работа ЖКТ, налаживается перистальтика кишечника (проходят запоры) и стимулируется рост полезной микрофлоры: «Кабачки содержат витамины В1, В2, В9, А, Е, РР, микроэлементы — железо, магний, цинк, калий», пояснила врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Наталья Игнатова.

С позиции вторых специалистов, кабачок незаменим для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и его необходимо употреблять для профилактики артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, аритмии, к тому же он гипоаллергенен и рекомендуется для первого прикорма малышам. А ещё этот овощ богат антиоксидантами, полезными для зрения (помогают избегать болезней глаз даже в старости), они нейтрализуют свободные радикалы, тем самым препятствуя старению и развитию рака, защищая сосуды и снижая уровень холестерина в крови.

Третьи с четвёртыми уверяют, что всего в ста граммах кабачка содержится около 17% суточной потребности витамина С, а благодаря содержанию калия кабачки обладают моче- и желчегонными свойствами. Кроме того, овощ является прекрасным источником каротиноидов: лютеина и зеаксантина: «При переваривании клетчатка разбухает и вызывает чувство сытости, что в сочетании с низкой калорийностью продукта помогает снизить вес и поддерживать хороший тонус организма», заверила врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории Ирина Бородина, отметив при этом, что на 100 граммов кабачка приходится всего 24 ккал.

Фото Не узнаете себя в зеркале: вот что будет, если есть кабачки каждый день 2

Более того, российские ревматологи, исходя из многолетних наблюдений за своими пациентами, заметили – люди, страдающие болями в суставах, которые ежедневно ели блюда из кабачков, облегчали своё болезненное состояние в разы. Причина, по мнению медиков, в способности этого овоща выводить из организма соли. К ним присоединяются и стоматологи, уверяя, если употреблять кабачок, то можно сохранить свои зубы крепкими, ведь в составе кабачка есть кальций.

Косметологи тоже поют дифирамбы кабачкам и уверяют, что они питают и омолаживают кожу, сужают поры, глубокого увлажняют, разглаживают все типы морщин, снимают отёчности и воспаления, лечат акне и восстанавливают эластичность, а в случае с сухости волос не просто напитают влагой кудри, но и закроют посечённые кончики.

Кабачковые маски для лица

Мелко шинкованный или блендированный кабачок соединяем с другими компонентами в зависимости от типа кожи:

· для жирной кожи: кабачок+ржаная мука+масло ромашки;

· для сухой: кабачок+сок алоэ+сметана;

· для тонизации кожи: кабачок+творог.

Для волос питательная маска изготавливается из кабачка, сливочного масла и молока или кабачков и огурцов в виде свежеотжатых соков.

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Оксана Чешенок
журналист

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