Опубликован прогноз погоды на август 2023: природный апокалипсис испортит отпуск миллионам россиян

Неоднозначное и аномальное, но как обычно, короткое русское лето под занавес приготовило мокрый сюрприз для россиян. Портал «Сиб.фм» публикует прогноз погоды на август для всех российских регионов.

Начавшиеся в среду московские, но скорее тропические, ливни зальют всю центральную часть России, а также зацепят своими потоками Черноземье в последние дни июля. С них же начнётся и август, уверяют в центре погоды «Фобос».

По предварительным расчётам синоптиков другой метеослужбы, в ближайшие дни сильный дождь и грозы прогнозируются также в Ленинградской области, в Коми, Карелии, Новгородской области: «В республиках Северного Кавказа, а именно в Северной Осетии, в Ингушской и Чеченской республиках, тоже прогнозируется сильный дождь — продолжительный, периодически переходящий в ливни. Ветер ожидается до 23 м/с. Возможно также повышение уровня рек до неблагоприятных меток», предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, аналогичная крайне мокрая ситуация сложится также в центральных и южных районах Красноярского края, на обширной территории Сибири и Дальнего Востока, а также в Бурятии, центральных и северных районах Хабаровского края.

Буквально всероссийские ливни не оставят сухого места в 70 процентах регионов нашей страны и в начале августа. Метеорологи связывают подобные явления с выходом балканского циклона, насыщенного морской влагой и теплом. По их мнению, таким влаголюбивым и холодоустойчивым овощным культурам, как капуста и картофель, августовские дожди с грозами только в радость да в налив плодов, а вот теплолюбивые томаты, перцы и баклажаны могут сгнить на корню.

В такой ситуации не знаешь, что лучше, поскольку этот же циклон привел к экстремальной жаре на юге Западной Европы – температура воздуха местами доходит +46...+50 градусов и повсюду полыхают лесные пожары.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра, в целом последний летний месяц русского лета-2023 в средней полосе России будет на 1–2 градуса теплее, чем обычно. Однако по количеству осадков в Центральной России и Черноземье август может оказаться на 10–30% более влажным, чем положено.

Российские медики уже предупреждают, сырая и влажная погода с невысокими температурами повлияет на самочувствие людей — пониженное атмосферное давление обострит хронические сердечные и сосудистые недуги. Поэтому они рекомендуют заранее быть готовыми к этому, максимально беречь своё эмоциональное состояние, расслабляясь и отвлекаясь от метеосводок и плохих и новостей. По мнению кардиологов, такая погодная обстановка может спровоцировать появление отеков, онемение конечностей, головокружения, приступы слабости и нервозности, а также сонливость.