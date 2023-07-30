Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на небоскрёб в «Москва-Сити»

В Сети появились кадры последствий атаки беспилотника на небоскрёб в «Москва-Сити».

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-сити» попал беспилотник. Видео с последствиями опубликовали в Telegram-канале SHOT.

Известно, что взрывом были выбиты окна небоскреба на 11-м этаже.

«Обломки беспилотника и стёкла лежат около входа в здание», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — написал в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что 24 июля, на Москву была совершена атака с применением БПЛА. Дроны ударили по двум нежилым зданиям. В министерстве обороны России атаку беспилотников назвали террористической акцией ВСУ. Причём, произошла она буквально через неделю после подрыва Крымского моста.

Кроме того, депутат из Новосибирска Ростислав Антонов не исключил новые удары БПЛА по Москве.