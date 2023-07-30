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общество проиcшествия

Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на небоскрёб в «Москва-Сити»

Фото: Telegram-канал SHOT

В Сети появились кадры последствий атаки беспилотника на небоскрёб в «Москва-Сити».

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-сити» попал беспилотник. Видео с последствиями опубликовали в Telegram-канале SHOT.

Известно, что взрывом были выбиты окна небоскреба на 11-м этаже.

Фото Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на небоскрёб в «Москва-Сити» 2

«Обломки беспилотника и стёкла лежат около входа в здание», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Фото Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на небоскрёб в «Москва-Сити» 3

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — написал в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на небоскрёб в «Москва-Сити» 4

Напомним, что 24 июля, на Москву была совершена атака с применением БПЛА. Дроны ударили по двум нежилым зданиям. В министерстве обороны России атаку беспилотников назвали террористической акцией ВСУ. Причём, произошла она буквально через неделю после подрыва Крымского моста.

Кроме того, депутат из Новосибирска Ростислав Антонов не исключил новые удары БПЛА по Москве.

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Диана Джафарова
журналист

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