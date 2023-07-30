В Новосибирске 30 июля ожидаются дожди и грозы

В последние выходные июля дожди и грозы ожидаются в Новосибирске.

30 июля в отдельных районах Новосибирска начнутся дожди и грозы. Об этом сообщили в «Западно-Сибирском УГМС».

В воскресенье температура поднимется до +24.....+26 градусов, а ночью столбик термометра укажет +16.....+18 градусов. Ветер будет дуть в северо-западном направлении — порывы 14 метров в секунду.

Синоптики обещают приход кратковременного, но сильного дождя в отдельных районах Новосибирска.

Похожая погода сохранится и 31 июля. В понедельник ожидается потепление до 28 градусов. Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Дожди и грозы пройдут по городу.

Напомним, что 30 июля в Новосибирске на стадионе Мочище пройдет традиционное авиашоу. В 2023 году оно получило название «Виват, Россия!».