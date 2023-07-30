В Новосибирске эвакуировали посетителей ТЦ «Мега»

Причина эвакуации людей из «Меги» неизвестна.

Эвакуация посетителей и персонала произошла в ТЦ "Мега" в Новосибирске 30 июля. Инцидент вызван техническими причинами, что привело к образованию затора на выходе с территории торгового центра, пишет Atas.info.

Инцидент произошёл в дневное время в воскресенье 30 июля. Посетителей и персонал попросили немедленно покинуть здание из-за возникших технических проблем, в результате чего образовалась значительная очередь.

На данный момент информация о точной природе проблемы и масштабе эвакуации уточняется. Представители МЧС пока не комментируют инцидент.

Напомним, 25 июля в Новосибирске эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Сибирский молл».