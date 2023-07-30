В Новосибирске из-за ДТП на улице Ватутина перекрыты три полосы

Три полосы перекрыли из-за ДТП на улице Ватутина в Новосибирске.

30 июля на улице Ватутина в Новосибирске после съезда в Бугринского моста в сторону площади Маркса столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Во время столкновения автомобили снесли металлическое ограждение.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за пробки по направлению в сторону улицы Немировича-Данченко водители объезжают машины по встречной полосе.

Напомним, что ночью 30 июля в Дзержинском районе Новосибирска водитель каршерингового автомобиля врезался в две припаркованные машины и скрылся с места преступления.