В Новосибирске капитан катера госпитализирован после столкновения с волнорезом

Катер столкнулся с волнорезом в акватории Бердского залива в Новосибирске.

Днём 29 июля в Новосибирске капитан катера оказался в больнице после столкновения с волнорезом. Об сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК РФ.

Инцидент произошёл в акватории Бердского залива. 53-летний капитан катера Quicksilver отправился в плавание по территории местного яхт-клуба, в результате чего столкнулся с волнорезом. Мужчину госпитализировали с различными травмами.

«Судно получило незначительные повреждения борта, разлива топлива не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

Следователи регионального Следкома работали на месте происшествия. Сейчас проводится доследственная проверка, по итогам которой могут возбудить уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при управлении водным транспортом». Детали происшествия выясняются.

Напомним, что двое детей пострадали в результате автомобильной аварии в Искитимском районе Новосибирской области 29 июля. Мальчик и девочка в возрасте примерно 10 и 15 лет находились в салоне «Москвича», который врезался в Mitsubishi Outlander.