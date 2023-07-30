В Новосибирске опубликовали полную программу авиашоу в Мочище 30 июля

Полная программа авиашоу в Мочище стала известна в Новосибирске.

30 июля в 9 часов утра на новосибирском стадионе Мочище началось традиционное авиашоу. Программа опубликована на официальном сайте аэродрома.

В 2023 году шоу назвали «Виват, Россия!». В рамках мероприятия уже выступили авиамоделисты, а над аэродромом пролетели мотодельтапланы, мотопарапланы и воздушные шары.

После первых выступлений в 10:30 начнётся торжественное открытие. Оно продлится всего 15 минут. Затем новосибирцев ждут показательные авиавыступления — старт в 14:30.

Завершится мероприятие концертом с выступлением симфонического оркестра.

Напомним, что в 2023 году Новосибирская область может отпраздновать сразу 3 праздника, связанных с авиацией.

Ранее «Сиб.фм» объяснял, как добраться до аэродрома Мочище.