В Новосибирске отложили введение одностороннего движения на двух улицах

Власти Новосибирска отложили введение одностороннего движения на улицах Октябрьская и Коммунистическая.

В Новосибирске на улицах Октябрьская и Коммунистическая перенесли введение одностороннего движения на поздний более срок по решению мэрии Новосибирска.

Одностороннее движение для всех транспортных средств должны были ввести 30 июля на улице Коммунистической от проезда Виктора Ващука в сторону Красного проспекта и на улице Октябрьской от Красного проспекта в сторону проезда Виктора Ващука. Однако власти города временно отказались от этой идеи.

Такое решение приняли, чтобы обеспечить транспортную доступность в период ремонта теплосетей в центральной части города. Как сообщили в Управления автодорог мэрии, изменения отложены до особого распоряжения.

Напомним, что ночью 30 июля в Дзержинском районе Новосибирска водитель каршерингового автомобиля врезался в две припаркованные машины и скрылся с места преступления.