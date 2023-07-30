В Новосибирске улицу Ленина открыли для проезда автомобилей

Улицу Ленина в Новосибирске снова открыли для движения транспорта.

На улице Ленина в Новосибирске возобновилось движение автомобилей. Об этом рассказала вице-мэр Анна Терешкова в своём официальном Telegram-канале.

«Улица Ленина опять открыта, лично мне жаль», — говорится в сообщении.

Напомним, что эту улицу в 2023 году перекрывали уже два раза: на новогодних праздниках и в День города. 3 июня улица Ленина стала пешеходной до 10 июля, однако из-за вандализма с цветочной композицией движение ограничили аж до конца июля. В администрации города обсуждались планы сделать улицу пешеходной бессрочно.

Ранее Сиб.фм выпустил фоторепортаж о том, как разбирают цветы на пешеходной улице Ленина.

В Новосибирске улица Ленина становится пешеходной на время праздников с 2017 года. Мэр города Анатолий Локоть запустил в своем Telegram-канале опрос о том, стоит ли её оставлять пешеходной навсегда.