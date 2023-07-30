В Новосибирске утонула 63-летняя женщина

Жительница Новосибирска погибла в водоёме в Первомайском районе.

В Первомайском районе Новосибирска в одном из водоемов утонула 63-летняя женщина.

По информации от службы МАСС (Муниципальная аварийно-спасательная служба), трагический инцидент случился в субботу, 29 июля. Спасатели обнаружили и извлекли тело утонувшей женщины. Затем тело погибшей передали в распоряжение сотрудников полиции.

Представители пресс-службы Следственного комитета подтвердили эту информацию и сообщили, что в настоящее время проводится проверка обстоятельств, при которых произошла трагедия. Пока точные причины и обстоятельства гибели женщины не сообщаются.

Напомним, ранее в селе под Новосибирском 13-летний ребёнок утонул в реке.