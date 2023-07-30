В Новосибирске женщина справила нужду и затанцевала посреди улицы

Женщина справила нужду и начала танцевать посреди улицы Киевской в Новосибирске.

Жители Новосибирска заметили женщину, которая справляла нужду около тротуара. Инцидент произошёл у дома №17 на улице Киевской. Видео опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как женщина пыталась спрятаться в кустах, однако у неё ничего не вышло. Выйдя из-за кустов, она начала танцевать под музыку.

«И это происходит почти каждый день в этом дворе. Их ничего не смущает абсолютно! Хочу, чтобы героиня видео себя увидела и подумала, что не так», — говорится в сообщении.

Одни комментаторы поддержали автора поста и возмутились этой ситуацией, а другие — защитили героиню видеоролика.

«Зачем снимать такую пошлость? Думаю, пошёл бы мужчина в кусты, навряд ли бы снимали», — говорят подписчики.

Напомним, что в посёлке Горный Тогучинского района Новосибирской области в магазине женщина избила своего ребенка. Следователи СУ СКР по НСО начали проверку. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как женщина несколько раз ударила ребенка рукой, отпустила на землю с высоты около метра и переехала коляской.