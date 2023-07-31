Экономист Остапкович заявил, что цифровой рубль поможет забыть о мошенничестве

По мнению эксперта, транзакции и расчеты с цифровым рублем будут более прозрачными.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил в беседе с RT, что использование цифрового рубля пойдет на пользу россиянам.

«С точки зрения экономических агентов здесь есть ряд преимуществ — расчёты и транзакции будут более прозрачные. Значит, уменьшится мошенничество», — объяснил специалист.

В свою очередь, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев подчеркнул, что прибегнут к цифровому рублю, прежде всего, банки, предприятия внешнеэкономической деятельности.

Напомним, экономист рассказал о скором подорожании товаров в России.