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вчера 23:01
общество

Экономист Остапкович заявил, что цифровой рубль поможет забыть о мошенничестве

Freepik, authors: Max Zolotukhin

По мнению эксперта, транзакции и расчеты с цифровым рублем будут более прозрачными.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил в беседе с RT, что использование цифрового рубля пойдет на пользу россиянам.

«С точки зрения экономических агентов здесь есть ряд преимуществ — расчёты и транзакции будут более прозрачные. Значит, уменьшится мошенничество», — объяснил специалист.

В свою очередь, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев подчеркнул, что прибегнут к цифровому рублю, прежде всего, банки, предприятия внешнеэкономической деятельности.

Напомним, экономист рассказал о скором подорожании товаров в России.

#рубль #экономист
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Дарья Бочкун
журналист

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