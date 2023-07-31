Гинеколог Уланкина назвала причины неприятных ощущений при мочеиспускании

Одна из причин болей при мочеиспускании — новообразование.

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала Pravda.Ru, что боль и жжение при мочеиспускании могут возникнуть не только при воспалении.

«В некоторых случаях причина неприятных ощущений кроется в механическом повреждении слизистой оболочки. Также боль могут вызывать новообразования — кисты, полипы и опухоли», — объяснила врач.

Уланкина подчеркнула, что поставить точный диагноз может только специалист. Однако справиться с болью помогают и некоторые изменения в образе жизни.

«Часто в нашем рационе присутствуют продукты, которые могут раздражать мочевой пузырь. Иногда избавиться от дискомфорта можно, просто исключив их из своей диеты», — посоветовала она.

Напомним, врач-гинеколог предупредила об опасности «шоколадных» кист.