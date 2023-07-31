Губернатор предложил предусмотреть меры поддержки военно-патриотических клубов на несколько лет вперёд

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в Правительстве Новосибирской области рассмотрел вопросы развития системы военно-патриотической работы с молодежью региона.

Заместитель Председателя Правительства — министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов доложил главе региона о новых направлениях в развитии межведомственной системы военно-патриотического воспитания.

Андрей Травников подчеркнул важность и системность работы мер, принимаемых Правительством Новосибирской области для развития новых форм патриотического воспитания детей и молодежи.

«В 2022 году мы все почувствовали подъем интереса к патриотическому воспитанию. Это чувствовалось и по активности общественных организаций и различных государственных структур. Но, самое главное, эта активность чувствовалась снизу: от людей, от родителей, от детей самых разных возрастов. И мы постарались откликнуться», — отметил губернатор.

По словам главы региона, было принято много решений, проведено несколько мероприятий и выделено дополнительное финансирование. Поэтому важно, чтобы эта работа не превратилась в «кампанию». Он также добавил, что в регионе есть высокий запрос на патриотическое воспитание, и оно станет приоритетом для властей на все последующие годы.

«Ещё раз хочу обратить внимание. Это не работа текущего года, не разовые проекты. Я знаю, многие из них запущены в прошлом году, в этом году на территории муниципалитетов. Прошлый год был для нас во всех отношениях переломный. Мы многие иллюзии, сомнения, заблуждения отбросили. Мы снова обратили внимание на нашу историю, на воспитание детей в школах, на патриотическое воспитание. Нужно понимать, что это работа долгосрочная, что это наша новая жизнь. Поэтому приветствуются все проекты и все системные программы и подходы к этой теме, которую вы будете предлагать», — объяснил Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул: решения о дополнительном финансировании, в том числе военно-патриотических клубов, которые принимались в 2023 году — не разовые, финансирование программы предусмотрено на несколько лет вперед.

Сейчас в Новосибирской области работает 576 военно-патриотических клубов и объединений, в которых занимается более 16 тысяч подростков.

Для укрепления материально-технической базы ВПК и поддержки проектов патриотической тематики, министерством региональной политики в 2023 году использован конкурсный механизм губернаторского проекта «Со мной регион успешнее». 27 ресурсных центров и некоммерческих организаций из районов области получили 30 млн рублей. В сентябре планируется поддержать не менее 150 лучших ВПК. Максимальный размер поддержки клуба составит 200 тыс. руб. В апреле по итогам конкурса грантов поддержка уже оказана 43 социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере патриотического воспитания, на сумму более 49 млн рублей.