Запрет смены пола, цифровой рубль и новые требования для таксистов: какие законы вступят в силу в августе 2023 года

В России с августа запретят менять пол, а студенты смогут преподавать в детсадах и школах.

В августе в России начинают действовать новые законы. На сайте Госдумы РФ опубликовали и доступно объяснили те из них, которые окажут наибольшее влияние на общество.

С 24 июля в России запретят смену пола. Это значит, что тысячи человек с диагнозом «гендерная дисфория» не получат надлежащее медикаментозное лечение и гормональные препараты, а также не смогут пройти медицинские операции по смене гениталий. Также лица, сменившие пол, не смогут быть усыновителями и опекунами. Если одним из супругов внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола, то брак будет аннулирован. Закон не действует на лиц, которые сменили пол до его вступления в силу.

Студенты училищ смогут преподавать в детсадах и начальной школе. Также им разрешат вести детские кружки. Студенты старших курсов смогут занимать должности учебно-вспомогательного персонала и работников сферы научного обслуживания в университетах и научных организациях.

Как отмечает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, это решение поможет восполнить дефицит кадров в школах.

С 1 августа в России можно будет расплачиваться цифровым рублём. Новая форма денег будет отслеживаться информационной системой Банка России.

С 4 августа жильё коррупционеров будут продавать на торгах. Если подтвердятся коррупционные нарушения или подтвердится, что гражданин купил жильё не на свои деньги, то его смогут продать на аукционе и пополнить таким образом бюджет Социального фонда РФ.

Для иноагентов установят штрафы за невыполнение предписаний Минюста. В отношении иностранных агентов и тех, кто им помогает, смогут проводить внеплановые проверки, а их самих смогут штрафовать на невыполнение предписаний на сумму до 300 тысяч рублей.

С 6 августа документы для охоты станут доступны онлайн. На сайте Госуслуги можно будет получить разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, а также документы на проведение их акклиматизации, переселения или гибридизации.

С 17 августа введут морские навигационные пособия. Для мореплавателей начнут создавать официальные пособия, на которых будут указаны лоции, описания маяков и огней, извещения, таблицы приливов и другие полезные сведения, необходимые для планирования пути судна и его контроля на протяжении всего пути. Этим займётся Минобороны РФ.

С 24 августа введут закон о недопущении техногенных катастроф. При банкротстве расходы на снижение угрозы или недопущение техногенных и экологических катастроф будут погашать вне очереди. Этому типу долгов будет дано преимущество перед любыми другими требованиями кредиторов. Предварительное обращение конкурсного управляющего в арбитражный суд для этого не требуется.

С 28 августа в исправительных учреждениях смогут вводить режим особых условий. Оснований для его ввода станет больше. Так, его могут объявить, когда в России или в отдельно взятом регионе установлен режим повышенной готовности или военного положения, а также при угрозе вооруженного нападения. В этих случаях в исправительных учреждениях могут изменить распорядок дня, усилить охрану или огранить допуск на объекты.

С 31 августа таксисты будут обязаны доказать работодателю отсутствие судимости. Это же коснётся водителей муниципального общественного транспорта. Если выяснится, что у них есть судимость или в отношении их до сих пор ведётся уголовное расследование, их уволят.

«Это норма закона, который запрещает лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, работать водителями такси и общественного транспорта», — объяснили в Госдуме РФ.