На левом берегу Новосибирска отремонтируют остановки за полмиллиона рублей

В Новосибирске на левом берегу города планируется ремонт остановок за полмиллиона рублей.

В Новосибирске на левом берегу города планируется ремонт остановок общественного транспорта на сумму 499 тысяч рублей. Информация о предстоящих работах была опубликована на портале госзакупок.

Сейчас власти ищут подрядчика, который займется 42 павильонами в Ленинском районе. Кроме того, на 35 остановках необходимо установить новые урны.

Согласно опубликованным данным, на остановке «Горская» подрядчик должен будет поставить заднюю стеклянную стенку и восстановить сиденья, а на остановке «Площадь Станиславского» — боковые и задние стенки конструкции. Аналогичные работы также необходимо провести на остановках «Завод Сибсельмаш», «ДК завода Сибтекстильмаш» и «Петропавловская».

Власти города обязали подрядчика завершить ремонт до 15 октября. Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Ленинское». Подрядчика определят 9 августа.

Как ранее писал Сиб.фм, в июне автомобили с пробегом обошлись россиянам в 491 млрд рублей.