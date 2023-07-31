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общество

Нарколог Холдин оценил умственные способности подростков, курящих вейпы

Freepik, authors: Synthetic-Exposition

У курящих подростков снижаются умственные способности.

Курение электронных сигарет негативно влияет на умственные способности подростков. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал главный внештатный специалист Минздрава Московской области психиатр-нарколог Виталий Холдин.

«У подрастающего поколения от такого вида курения заметно снижается память, концентрация внимания, мышление и воображение», — пояснил специалист.

Нарколог подчеркнул, что родителям важно рассказывать детям о пользе здорового образа жизни и говорить о негативных последствиях вредных привычек.

Напомним, нарколог Кизицкий заявил, что люди с рождения имеют склонность к зависимостям.

#дети #врач #курение #нарколог
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Дарья Бочкун
журналист

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