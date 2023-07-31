Нарколог Холдин оценил умственные способности подростков, курящих вейпы

У курящих подростков снижаются умственные способности.

Курение электронных сигарет негативно влияет на умственные способности подростков. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал главный внештатный специалист Минздрава Московской области психиатр-нарколог Виталий Холдин.

«У подрастающего поколения от такого вида курения заметно снижается память, концентрация внимания, мышление и воображение», — пояснил специалист.

Нарколог подчеркнул, что родителям важно рассказывать детям о пользе здорового образа жизни и говорить о негативных последствиях вредных привычек.

Напомним, нарколог Кизицкий заявил, что люди с рождения имеют склонность к зависимостям.