Невролог из Новосибирска рассказала о причинах ночных судорог

В Новосибирске невролог назвала причины ночных судорог.

Руководитель неврологии Центра новых медицинских технологий Александра Шевченко рассказала изданию «Наука в Сибири о видах и причинах судорог в икроножных мышцах, которые иногда появляются по ночам.

Такое неприятное явление называется крампи. Они бывают идиопатическими, то есть с неизвестной причиной возникновения, и вторичные, когда причина определена. Чаще всего это эндокринное заболевание, проблемы с сосудами, приём препаратов для снижения давления или нарушения в неврологии.

Судороги могут появиться и у совершенно здорового человека, например, при сильной нагрузке на ноги в течение дня, из-за долгого пребывания в неудобной позе или при недостаточном употреблении воды.

Встречаются крампи и у беременных женщин, так так их организм более уязвим.

Чтобы судорога прошла, поможет пройтись, принять горячий душ или наоборот приложить холодное.

Редкие судороги при отсутствии других симптомов не очень опасны. Чтобы их избежать, можно заняться растяжкой мышц голени, купить комфортную обувь и регулярно в течение дня пить воду.