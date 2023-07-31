Новосибирская область заняла 31 место в рейтинге доступности бензина

На 31 месте в рейтинге доступности бензина по регионам России оказалась Новосибирская область.

Новосибирская область оказалась на 31 месте из 85 в рейтинге доступности бензина по регионам России. Как сообщили в «РИА Новости», на всю среднюю зарплату новосибирцы могут купить 1007 литров бензина марки АИ-92 в месяц. Его стоимость в регионе на июнь 2023 года составила 47,15 рублей за литр. Соответственно, на заправку в месяц жители области способны потратить около 47,5 тысяч рублей. С начала 2023 года цена на бензин АИ-92 выросла на 3%.

Самый дешёвый бензин России продают в в Челябинской области. Жители этого региона платят за один литр всего 44,9 рублей. Лидером по дороговизне топлива стал Чукотский автономный округ — 60 рублей за один литр АИ-92.

От 2000 до 2500 литров бензина на среднемесячную зарплату в июне можно было купить в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Это самый высокий показатель по стране. Около 600 литров, меньше всего, доступно жителям республик Северного Кавказа.

Напомним, что утром 31 июля на улице Большевитской в Новосибирске образовалась огромная пробка. Как отмечено на карте, длина затора в сторону Академгородка составила пять километров.