Под Новосибирском 70-летнему мужчине вынесли приговор после смертельного ДТП

В Новосибирской области 70-летний мужчина насмерть сбил женщину и двух её дочерей.

В Новосибирской области в Искитиме суд вынес приговор в отношении местного жителя, который был обвинен в совершении смертельного ДТП. В результате аварии погибли женщина и две маленькие девочки. Об этом сообщили в пресс-службе суда 31 июля.

По данным следствия, 9 ноября 2022 года обвиняемый на Honda CR-V не замедлил скорость перед пешеходным переходом и не убедился, что дорога свободна. В результате он совершил наезд на женщину и ее двух дочерей, которые шли в детский сад. Ребенок в возрасте двух лет погиб на месте ДТП, мать и старшая сестра были госпитализированы. Однако, через несколько дней они скончались.

Суд признал вину обвиняемого в нарушении правил дорожного движения. Виновник признал свою вину и был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишению права заниматься транспортной деятельностью на срок два года и шесть месяцев. Он также должен выплатить три миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда потерпевшей стороне.

Как ранее писал Сиб.фм, отец погибших дочерей настаивал на суровом наказании для виновника ДТП в Искитиме.