Под Новосибирском суд обязал чиновников вернуть незаконные премии

В Новосибирской области вскрылись факты незаконного получения премий муниципальными чиновниками.

В Новосибирской области главы двух муниципальных образований попались на незаконном начислении премий. Факт вскрыли прокуроры в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в Каргатском районе.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, после выявления нарушений прокурор обратился в суд с иском о взяскании незакооного обогащение.

Суд поддержал требование надзорного ведомства. В итоги чиновники вернули деньги в бюджет муниципалитетов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области на 36% выросло количество уголовных дел по коррупционным преступлениям. С января по май 2023 года в регионе возбуждено 124 таких дела.

Напомним, в июле 2023 года Следком возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении чиновников мэрии Новосибирска. Причиной стал аварийный дом на улице Ногина, в котором продолжают жить люди.