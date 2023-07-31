Под Новосибирском нашли залежи меди

В Новосибирской области обнаружили залежи меди и кобальта.

В Тогучинском районе Новосибирской области нашли залежи меди. Пока рано говорить о месторождении, но при успешной разработке это может внести существенный вклад в экономику региона. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Первые геологоразведочные работы в Новосибирской области велись еще в СССР, но их приостановили. Регион долгое время считался малоперспективным с точки зрения добычи полезных ископаемых, и теперь теоретические выкладки геологов нашли подтверждения на практике.

После получения доказательств наличия залежей меди в земле геологи приступили к разведке. В основу работ лег опыт разработки аналогичного месторождения в Монголии.

Как сообщил управляющий директор главного научного института Росгеологии Михаил Эпов, опыт работы с такими месторождениями уникальный, и геологическая разработка в монгольском Эрдэнэте ведётся на протяжении многих лет.

По мнению специалистов, залежи меди при успешной разработке смогут внести вклад как в региональную экономику, так и в сырьевую независимость России.